Около 400 деревьев высадили в 2025 году возле поликлиник

Специалисты Комплекса городского хозяйства в 2025 году высадили около 400 крупномерных деревьев возле поликлиник второго этапа программы модернизации по новому московскому стандарту. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.

© Российская Газета

"Новый облик получили не только сами здания медучреждений, которые капитально отремонтировали согласно новому московскому стандарту, но и прилегающие территории.

Пространства оформлены в единой стилистике: сделали удобные пешеходные дорожки, установили современное освещение и лавочки, там, где возможно, организовали зоны отдыха, - отметил Петр Бирюков. - Важным заключительным этапом всех городских проектов благоустройства является озеленение. На территориях поликлиник, прошедших модернизацию, высадили почти 400 крупномерных деревьев".

При выборе пород предпочтение отдают тем, которые хорошо адаптируются в условиях мегаполиса, дают густую листву, ветро- и морозоустойчивы. Петр Бирюков уточнил, что около детских поликлиник и поликлиник, где есть и взрослое, и детское отделение, высадили около 90 деревьев. Рядом с медучреждениями для взрослых высадили почти 300 крупномеров.

Средний возраст деревьев составляет 10-20 лет, высота - от двух до пяти метров, в основном высаживают клены, рябины и липы.

"На территориях детских и смешанных медучреждений дополнительно высадили ели, которые можно украшать в преддверии Нового года", - отметил Петр Бирюков.

Кстати, возле столичных поликлиник, которые были модернизированы в рамках первого этапа программы, высадили почти 1,8 тыс. деревьев, а у медицинских учреждений второго этапа ранее уже появилось свыше 580 деревьев.