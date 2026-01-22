В Москве установили причал Лужники будущего четвертого маршрута электросудов

Новую остановку регулярного речного электротранспорта разместили около олимпийского комплекса «Лужники». Сейчас на причале проводят подготовительные работы, а затем начнут тестирование.

Об этом рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Готовимся к запуску четвертого маршрута регулярного речного электротранспорта. Мы уже разместили причал Лужники и приступили к необходимым работам. Всего на маршруте будет четыре плавучих причала. Это современные просторные остановки, где можно провести время в ожидании электросудна», — рассказал Максим Ликсутов.

Плавучий причал диаметром 16 метров сможет вмещать до 80 пассажиров, а также заряжать электросуда во время стоянки — это уникальная разработка, аналога которой нет в мире. Он, как и другие остановки регулярных речных маршрутов, полностью работает от электричества и не наносит вреда экологии. Для комфорта пассажиров здесь установлены вендинговые аппараты и медиаэкраны с расписанием, есть удобные диваны и санузел.

Четвертый маршрут регулярного речного электротранспорта Лужники — Киевский заработает уже в этом году. Он свяжет три района столицы: Дорогомилово, Хамовники и Раменки, а также пройдет мимо таких популярных у москвичей и гостей столицы мест, как уникальный природный заказник «Воробьевы горы» и олимпийский комплекс «Лужники».

Его протяженность составит более четырех километров, а пассажиры смогут сэкономить время в пути до 30 минут по сравнению с наземным городским транспортом. В результате общая протяженность регулярных речных маршрутов в столице достигнет свыше 33 километров. С актуальными маршрутами электросудов, их расписанием и способами оплаты можно ознакомиться по ссылке.