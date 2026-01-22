«До минус 30 градусов»: какой будет погода в Москве в эти выходные

Предстоящие выходные в столичном регионе будут морозными. В самый холодный день отрицательная аномалия температуры составит 18 градусов. При этом осадков почти не предвидится. Подробнее о том, какой будет погода в выходные, «Вечерней Москве» рассказала главный специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По ее словам, в пятницу, 23 января, существенных осадков в столичном регионе не предвидится, а температура будет практически одинаковой в течение суток.

— Столбики термометров будут колебаться около минус 14–17 градусов из-за вторжения холодного воздуха. В ночные часы может подмораживать до минус 20 градусов. Такие температурные показатели ниже нормы на 8 градусов. Существенных осадков в этот день не ожидается, — предупредила эксперт.

В выходные дни морозы окрепнут, а осадков вообще не предвидится, сообщила Позднякова.

— В ночь на субботу, 24 января, столбики термометров в Москве опустятся до минус 21–23 градусов, по области температурные значения будут колебаться у отметки в минус 25 градусов. Дневная температура воздуха составит минус 18–20 градусов, что ниже нормы на 13 градусов, — рассказала специалист.

Самые холодные сутки на этой неделе ожидаются в воскресенье, 25 января.

— Минимальная температура воздуха в Москве будет колебаться в пределах минус 25–27 градусов, по области — около минус 28 градусов, причем в местах пониженного рельефа столбики термометров могут опуститься до минус 30 градусов. Днем станет немного теплее: в Москве ожидается минус 16–17 градусов, по области — минус 15–20 градусов. Такие показатели ниже нормы на 14–15 градусов, — пояснила метеоролог.

Атмосферное давление до конца недели будет высоким. По словам Поздняковой, оно составит: в пятницу — 758 миллиметров ртутного столба;в субботу — 760 миллиметров ртутного столба;в воскресенье — 761 миллиметр ртутного столба.

Небольшое ослабление морозов и потепление в столичном регионе специалист пообещала в начале следующей недели.

В морозную погоду хочется одеваться тепло, не отказываясь от стильных образов. «Вечерняя Москва» вместе с экспертами разбиралась, как одеваться в условиях сильного холода, чтобы выглядеть красиво и не заболеть.