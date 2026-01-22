Тысячи россиян объединились благодаря проекту "Герои нашей Родины"

Тысячи неравнодушных граждан по всей России объединились благодаря проекту "Герои нашей Родины". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что москвичи постоянно направляют гуманитарную помощь в новые и приграничные регионы через штабы "Москва помогает". Товары для военнослужащих, детей из новых регионов и животных из приютов они приносят в павильоны "Фабрика подарков".

Сейчас в столице начал развиваться проект "Герои нашей Родины", благодаря которому не только организуется помощь, но и проводятся патриотические мероприятия для молодых людей. Сейчас к проекту присоединились граждане из 77 российских регионов и свыше 5 тысяч волонтеров.

Директор ресурсного центра "Мосволонтер" Александр Левит рассказал, что многие москвичи также направляют изделия ручной работы, которые они изготавливают на мастер-классах в волонтерских окружных центрах "Доброе место". Это в том числе и тактические браслеты, маскировочные сети, незатухающие спички. Таким образом, разные люди объединяются для того, чтобы совершать полезные и добрые дела.

С марта 2022 года командой проекта "Герои нашей Родины" проводятся гуманитарные миссии в новых и приграничных регионах. Было совершено уже свыше 40 поездок, в ходе которых волонтеры отвезли туда примерно 50 тонн помощи. Это продукты, лекарства, предметы первой необходимости, средства связи.

Также проводится и просветительская деятельность. Участники проекта проводят встречи, форумы и творческие конкурсы. Уже свыше 20 тысяч детей получили возможность в рамках таких встреч пообщаться с героями СВО.

Многие оценили акцию "Наш путь к победе: портрет героя СВО", когда дети рисовали портреты и передавали их вместе с гуманитарными грузами. Сейчас отправлено уже более 5 тысяч таких рисунков, которые показывают искреннюю поддержку.

Автором проекта "Герои нашей Родины" стала москвичка Олеся Иванова, которая хотела организовывать встречи детей с выдающимися людьми. Ради этой цели она даже получила дополнительное образование и теперь объединяет людей, сочетая навыки экономиста и психолога. В 2025 году она получила знак отличия "Волонтер Москвы" III степени за развитие добровольчества в городе.

По мнению Ивановой, добровольчество необходимо для объединения людей. Сила волонтерства заключается в единстве и в том, что люди начинают ощущать, что они сделали мир немного лучше.

В этом году волонтер планирует сделать мультимедийный архив с историями современников, создать программу наставничества для младшего поколения, а также развивать конкурс портретов по всей стране, сделав большую выставку в столице.

Чтобы принять участие в проекте "Герои нашей Родины", направить гуманитарную помощь или присоединиться к творческим акциям, все желающие могут написать координатору в сообществе проекта в соцсети "ВКонтакте".

Ранее стало известно, что с начала СВО жители Юго-Восточного округа Москвы передали в зону спецоперации свыше 100 тонн грузов. За это время было сплетено более 8 тысяч маскировочных сетей и изготовлены сотни тысяч окопных свечей.

При этом с начала 2025 года общественные организации, волонтеры, прихожане храмов, школьники и пенсионеры округа собрали и отправили на фронт более 20 тонн гуманитарной помощи.