Дептранс Москвы призвал водителей отказаться от личных авто 22 и 23 января

Столичный департамент транспорта обратился к москвичам с просьбой не садиться за руль в ближайшие дни и по возможности пересесть на метро или пригородные поезда. Причиной могут стать локальные ограничения движения в центре и нескольких административных округах города.

© Российская Газета

По информации ведомства, сложности с проездом возможны в центральном, западном, северо-западном, северном и северо-восточном районах столицы. Автомобилистам предлагается выбрать для поездок метро, Московское центральное кольцо или диаметры.

Тем, кто все же планирует передвигаться на машине, советуют перенести выезд на вечер, а именно на время после восьми часов. Это поможет сэкономить время в пути, объяснили в департаменте.

Ситуацию на дорогах могут осложнить погодные условия, ремонтные работы и мелкие аварии.

Водителям напоминают о необходимости соблюдать скорость, держать дистанцию, избегать резких маневров, не отвлекаться на телефон и быть особенно внимательными вблизи пешеходных переходов.