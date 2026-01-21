Филевская линия метро повернет к Сколково

Продление Филевской линии московского метро получило первые реальные очертания. Власти Москвы утвердили распоряжение о подготовке проекта планировки территории под новую трассу в сторону Сколково, пишет MSK1.RU, что фактически запускает процесс строительства.

Как следует из опубликованной схемы, после станции Кунцевская тоннели пройдут под улицей Багрицкого и выйдут к застройке на Верейской улице. Далее линия сделает резкий поворот в районе электродепо «Аминьевское» и продолжится вдоль Рябиновой улицы. Еще один крутой изгиб запланирован под Сколковским шоссе.

После этого ветка зайдет на территорию Сколково. Внутри инновационного центра тоннели проложат под Большим бульваром и улицей Николы Теслы. Линия приблизится к Минскому шоссе и станции МЦД-1 «Сколково», а конечной точкой может стать район парка «Исцеляющие сады».

Для проектирования нового участка выделена территория площадью 517 гектаров. Подготовка документации ведется с осени 2025 года, однако подробная схема трассы стала доступна широкой публике только сейчас.

По текущим планам, строительные работы могут начаться в начале 2026 года. Запуск участка между «Кунцевской» и станцией «Медицинский центр» предварительно намечен на 2031 год.

