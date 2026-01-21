Синоптик Шувалов рассказал, когда в Москву нагрянут морозы и как быстро отступят

Несколько дней многие СМИ со ссылкой на прогнозы синоптиков наперебой пишут о подступающих к Москве сильных морозах. Действительно ли они будут такими крепкими и когда закончатся, «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Он заверил: нагнетать лишний страх перед предстоящими морозами и гиперболизировать новую волну холода не стоит.

— Мороз будет, и он будет приличным — минус 25 градусов, а по области местами минус 26–28 градусов в ночные часы. Но дневная температура будет, конечно, повыше, — отметил Шувалов. — Понижение температуры воздуха до отметки минус 20 и ниже градусов ожидается в ночь на субботу, 24 января. Днем воздух прогреется до минус 12–15 градусов, а в следующую ночь будет около минус 16–19 градусов. Это на 11–13 градусов ниже климатической нормы. Однако уже в понедельник после ночных морозов температура постепенно начнет повышаться.

Предстоящие ночные морозы не являются экстремальными показателями для наших широт, добавил собеседник «ВМ».

— В Москве были установлены другие температурные рекорды. Так, 17 января 1940 года было зафиксировано минус 42,1 градуса. 25 января 1942 года — минус 36,2 градуса. Так что предстоящее понижение температуры нельзя назвать слишком сильным, — подчеркнул специалист.

Последние 30-градусные морозы были в Москве и вовсе давно — в 2006 году. В столице, вероятнее всего, пока обойдется без таких понижений температуры воздуха, и до рекордов погоды еще далеко, добавил Шувалов.

Во многих городах России недавно отменяли занятия в школах из-за аномальных морозов. «Вечерняя Москва» узнала, при каких отрицательных значениях отменят занятия в Москве.