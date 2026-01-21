Собянин открыл дублер Калужского шоссе в Коммунарке

Мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 21 января, дал старт движению по участку Коммунарского шоссе — дублеру Калужского шоссе с выходами на МКАД и трассу «Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе».

По словам главы столицы, в городе продолжается активное строительство дорог. Так, в этом году проложат еще около 100 километров дорог, 19 мостов, путепроводов и эстакад, а также 22 перехода. Более того, специалисты приступили к работе над тремя большими дорожными концессиями, которые улучшат дорожное движение в Москве.

— Сегодня запускаем относительно небольшой, но важный проект — дублер Калужского шоссе от до МКАД. Улучшит транспортное обслуживание большого московского района Коммунарка, где уже живут больше 150 тысяч человек, и снизит в целом нагрузку на Калужское шоссе, — цитирует мэра агентство городских новостей «Москва».

Ранее Сергей Собянин открыл движение по новой улично-дорожной сети кинематографического квартала в столичном районе Раменки, в том числе по новому участку улицы Мосфильмовской и двум мостам через реку Раменку. Протяженность двух новых мостов через реку Раменку, по которым проходит часть нового участка улицы Мосфильмовской, составляет 465 метров.