Собянин открыл дублер Калужского шоссе в Коммунарке

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Движение по Коммунарскому шоссе, которое станет дублером Калужского шоссе, запущено в Коммунарке в Москве, сообщил журналистам мэр столицы Сергей Собянин.

"Сегодня запускаем небольшой, но важный проект. Дублер Калужского шоссе от трассы Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе улучшит транспортное обслуживание большого московского района Коммунарка, где живут уже более 150 тысяч человек, и снизит в целом нагрузку на Калужское шоссе", - рассказал мэр.

Он также отметил, что всего в 2026 году планируется построить около 100 км дорог, 19 мостов, путепроводов, эстакад, 12 подземных и надземных пешеходных переходов. "Кроме того, мы запустили в работу три больших дорожных концессии, которые также призваны улучшить дорожное движение в Москве", - заключил Собянин.

В материалах пресс-службы московской мэрии отмечается, что новая дорога снизит на 5% нагрузку на Калужское шоссе, улицу Александры Монаховой и проектируемый проезд № 812, который проходит от Бачуринской улицы до Коммунарского шоссе. В частности, водители смогут доезжать от МКАД до трассы Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе за 10 минут, то есть в три раза быстрее.

Дублер Калужского шоссе до конца 2028 года будут продлевать до трассы Воскресенское - Каракашево - Щербинка. Общая протяженность дороги составит около 10 км, добавили в мэрии.