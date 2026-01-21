«Зима в Москве»: как присоединиться к благотворительным акциям

До конца февраля в Москве проходят различные благотворительные акции. Жители и гости города могут передать гуманитарную помощь для участников специальной военной операции (СВО), принести зоотовары, а также исполнить мечты подопечных некоммерческих организаций.

© Mos.ru

Поддержать участников СВО

На площадках проекта «Зима в Москве» продолжается сбор гуманитарной помощи для бойцов СВО и жителей новых территорий. Все желающие могут передать продукты с длительным сроком хранения, медицинские принадлежности для оказания первой помощи, термобелье, теплую экипировку, а также средства личной гигиены.

В Зеленограде в районе Матушкино пункт приема подарков для бойцов СВО расположен возле катка на площади Юности. Он работает по пятницам, субботам и воскресеньям с 16:00 до 20:00 до конца февраля.

На юго-востоке столицы гуманитарную помощь для участников СВО собирают возле трех катков проекта «Зима в Москве». Они расположены в парке 850-летия Москвы, на Солдатской улице (дом 15), а также на Волгоградском проспекте (вблизи дома 181, корпуса 1). Пункты приема работают по субботам с 12:00 до 20:00 и по воскресеньям с 12:00 до 18:00.

На юге столицы помощь для бойцов можно передать до 28 февраля на трех площадках. В парке у пруда Бекет на Загородном шоссе (владение 2) посылки для бойцов принимают с понедельника по четверг с 18:00 до 20:00, по пятницам с 17:00 до 20:00, по субботам с 12:00 до 16:00, а также по воскресеньям и в праздничные дни с 12:30 до 19:30. Пункты сбора гуманитарной помощи возле катка на улице Затонной (дом 22) и в парке «Сосенки» (Тимуровская улица, дом 32) открыты с понедельника по четверг с 18:00 до 20:00, по пятницам с 17:00 до 20:00, а в выходные и праздничные дни — с 12:30 до 19:30.

Добрые дела и праздничные фото

До 21 февраля юные москвичи могут присоединиться к акции «Азбука волонтера» и познакомиться с разными направлениями добровольчества в интерактивном формате. Выполняя различные задания, дети узнают, как можно помогать животным, заботиться о природе и поддерживать людей, попавших в непростые ситуации. Занятия пройдут на площадке проекта «Зима в Москве» на Коптевском бульваре (владение 18) 24 января, 7 и 21 февраля с 12:00 до 14:00.

Акция «Добрая елка» проходит в столице в четвертый раз. В этом году в ней участвуют подопечные некоммерческих организаций, в том числе дети бойцов СВО. Присоединиться к «Доброй елке» может любой желающий. Для этого нужно зайти на сайт акции, выбрать категорию подарка и заполнить заявку.

Каждые субботу и воскресенье до конца февраля медиаволонтеры акции «Зима в объективе» делают яркие фотографии жителей и гостей столицы на фоне праздничных украшений. Их можно встретить с 17:00 до 20:00 на площадках проекта «Зима в Москве» на площади Революции (улица Охотный Ряд, дом 2) и Тверской площади (улица Тверская, дом 8, корпус 1, строение 5). Волонтеры одеты в фиолетовые куртки с белыми рисунками и шапки с логотипом в виде матрешки. Готовые фотографии можно найти в папке «Зима в объективе» на странице ресурсного центра «Мосволонтер» в социальной сети «ВКонтакте».

Передать подарки и подписать открытки

До 28 февраля в столице работают более 30 павильонов «Фабрика подарков» проекта «Москва помогает». Здесь можно передать праздничные наборы для участников СВО и детей из новых регионов, товары для животных из приютов, а также подписать открытки.

Павильон «Фабрика подарков» на Тверской площади открыт ежедневно с 10:00 до 21:00. На фестивальные площадки на улице Новый Арбат (дом 13) и площади Революции можно приходить в будние дни с 10:00 до 21:00, а в выходные и праздничные дни — с 10:00 до 22:00. В округах павильоны работают с понедельника по пятницу с 11:00 до 21:00, а также в выходные и праздники с 10:00 до 21:00.

Павильон «Фабрика подарков» на Красной площади можно посетить с понедельника по четверг с 11:00 до 22:00, в пятницу — с 10:00 до 22:00, а в выходные и праздничные дни — с 10:00 до 23:00.

Настольные игры, товары для животных и светоотражающие браслеты

До 28 февраля москвичи и гости столицы могут присоединиться к добрым акциям, которые проходят в павильонах «Фабрика подарков» проекта «Москва помогает».

От участников акции «Ход добра» волонтеры принимают классические настольные и другие игры для военнослужащих, которые проходят лечение в госпиталях. Передать их также можно в штабах по сбору гуманитарной помощи «Москва помогает» и волонтерских центрах «Доброе место». Адреса и график работы пунктов размещены по ссылке.

Любители животных могут присоединиться к акции «Накорми друга» и передать зоотовары для эвакуированных питомцев, которых содержат в приютах Белгородской и Курской областей. Им нужны сухие и влажные корма, витаминные добавки, поводки, ошейники, лежанки, наполнители, одноразовые пеленки, а также моющие и дезинфицирующие средства.

Светоотражающие браслеты, наклейки и другие элементы, повышающие видимость в темное время суток, собирают в рамках акции «Свет добра». Их передадут жителям приграничных регионов.

«Зима в Москве» — главное событие сезона. Проект направлен на укрепление общественных и семейных связей, создание атмосферы единства и взаимной поддержки, а также на помощь тем, кто сейчас защищает Родину. Благодаря разнообразным программам, включающим культурные, образовательные и спортивные мероприятия, он объединяет москвичей и гостей столицы всех возрастов и с разными интересами, создавая условия для творческого развития, активного отдыха и теплого общения. Особое внимание уделяется поддержке участников и ветеранов специальной военной операции и членов их семей, а также всех, кто оказывает помощь фронту.