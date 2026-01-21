В Дептрансе напомнили о возможности узнать расписание автобусов по QR-кодам

Москвичи и гости столицы могут узнать расписание автобусов, электробусов и трамваев по QR-коду, размещенному на остановке общественного транспорта. Об этом в среду, 21 января, рассказали в Дептрансе Москвы.

© Вечерняя Москва

По словам главы ведомства Максима Ликсутова, в 2025 году благодаря функции пассажиры отследили прибытие транспорта, а также актуальное расписание маршрутов почти 13 миллионов раз.

Чтобы узнать, где едет подходящий вам рейс, необходимо навести камеру смартфона на QR-код. После следует перейти по ссылке в приложение «Московский транспорт» — он доступен без скачивания.

— QR-коды можно найти на 12 тысячах остановочных павильонов. Они позволяют отследить прибытие наземного городского транспорта. Продолжаем повышать качество обслуживания пассажиров, — подытожил Ликсутов.

С момента запуска Системы быстрых платежей (СБП) пассажиры метро воспользовались ей порядка 24 миллионов раз. Оформить подписку можно в приложении «Метро Москвы». В метро, на МЦК и на регулярном речном транспорте нужно сгенерировать QR-код и отсканировать его на турникете.