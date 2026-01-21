Бурмистров: лисы в Москве стали чаще выходить к горожанам

© Вечерняя Москва

Жители Москвы стали чаще замечать лис, которые выходят к людям из-за активного поиска пары и обильного снега.

Об этом в среду, 21 января, рассказал начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Сергей Бурмистров.

— Рост числа заявок на горячую линию правительства Москвы связан с тем, что сейчас у лисиц продолжается период гона — естественный этап жизненного цикла, в который они могут проявлять повышенную активность. Кроме того, лисицы чаще выходят к людям в связи с установлением глубокого снежного покрова, — отметил он.

По его словам, при встрече с хищниками лучше соблюдать спокойствие. Также рекомендуется не пытаться приближаться к ним и трогать. Любое вмешательство человека может быть опасно как для людей, так и для самих лисиц, передает ТАСС.

Зимой на природных территориях Москвы становится тихо. Многие животные уже погрузились в глубокую спячку в своих укрытиях. Однако есть животные, которых можно заметить, гуляя по лесопарку. Специалисты рассказали, кто из зверей бодрствует в холода и каких правил поведения стоит придерживаться на природе.