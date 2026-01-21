Синоптик: условий для наблюдения северного сияния в Москве нет

В столице 21 января установилась пасмурная погода, условий для наблюдения северного сияния нет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В Москве сейчас минус 6,2 градуса. Пасмурно. Местами слабый снег. Видимость более 10 км. Ветер северо-западный 2 м/с. Влажность 86%. Атмосферное давление 751,6 мм ртутного столба. Сильная магнитная буря. Условий для наблюдения за северным сиянием нет», – говорится в сообщении.

Ранее 20 января на Землю обрушилась очень сильная магнитная буря уровня G4, вызвавшая полярные сияния в небе.