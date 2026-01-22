«Китайский Новый год в Москве» и «Московская Масленица в Пекине» пройдут в феврале

В столицу прибудут более 100 артистов из Пекина и провинций Гуандун, Хайнань, Хэнань, Внутренняя Монголия и Чжэцзян. Главной площадкой фестиваля станет Манежная площадь.

© Пресс-служба Комитета по туризму города Москвы

В этом году Москва в третий раз проведет официальное празднование Нового года по восточному календарю. В столице России международный фестиваль «Китайский Новый год в Москве» пройдет с 16 февраля по 1 марта. Организаторами выступают Правительство Москвы при поддержке Министерства иностранных дел Российской Федерации и посольства Китайской Народной Республики (КНР) в России.

Талисманом праздника стала красная огненная лошадка Цзисянма, созданная по мотивам бронзовой статуэтки эпохи династии Восточная Хань. Именно под ее эгидой пройдут мероприятия фестиваля.

В столицу прибудут более 100 артистов из Пекина и провинций Гуандун, Хайнань, Хэнань, Внутренняя Монголия и Чжэцзян. Гости представят китайскую оперу, народные танцы, акробатическое и боевое искусство, а также проведут мастер-классы.

Главными площадками фестиваля станет Манежная площадь и переход к площади Революции. В дни проведения фестиваля на Манежной площади будет работать почта, где можно написать открытку друзьям или родственникам и отправить ее с помощью «Почты России» в Китай. Всего подготовлено пять типов открыток с символикой фестиваля и видами Москвы. В пространстве перехода от Манежной к площади Революции можно будет завязать ленты желаний на стилизованном экспрессе Москва — Пекин. Мероприятия также пройдут на Болотной площади, в Московском зоопарке, кинопарке «Москино», Центральном детском магазине, гастроквартале «Три вокзала. Депо», на территории колеса обозрения «Солнце Москвы», в отеле Soluxe Hotel Moscow и других местах города.

Кроме того, 1 февраля начнется фотоконкурс Китайского культурного центра в Москве. Шесть победителей получат бесплатный тур по Китаю, включающий проживание, питание, авиаперелет, трансфер, культурную программу и не только. Для участия необходимо сделать и прислать фото, связанное с празднованием китайского Нового года в Москве. Прием работ продлится до 6 марта включительно.

Москва встретит весну в китайском стиле, а жители Китая — в российском. С 19 по 22 февраля в столице Поднебесной состоится фестиваль «Московская Масленица в Пекине». Гостей ждут народные гулянья с играми и хороводами, ярмарка, гастрономическая программа, световые шоу и мастер-классы.

Предыдущий фестиваль «Китайский Новый год в Москве» проходил с 28 января по 9 февраля 2025 года в рамках перекрестных Годов культуры России и КНР. Тогда на площадках состоялось более тысячи мероприятий, которые посетили 1,5 миллиона человек. В том же году (12–15 июня) впервые прошли «Московские сезоны в Пекине», собравшие 2,85 миллиона участников. Продвижение Москвы в рамках фестиваля получило награду национальной китайской премии China Golden Awards for Excellence in Public Relations.

По данным за январь — сентябрь 2025 года, Москву посетили более 347 тысяч туристов из Китая. Более половины из них — путешественники в возрасте 18–34 лет, которые активно делятся впечатлениями о российской столице в социальных сетях. Каждый второй китайский турист приезжал, чтобы познакомиться с культурными достопримечательностями Москвы, а 17 процентов путешественников — с целью гастрономического туризма.

Комитет по туризму города Москвы создает устойчивый бренд столицы как важного туристического направления не только в России, но и на международной арене. Чаще всего в Москву приезжают гости из Китая, Индии, стран СНГ и Ближнего Востока. Для укрепления международных связей столица России организовывает бизнес-миссии, представляет туристический потенциал на отраслевых выставках, создает проекты и мероприятия, ориентированные в том числе на зарубежных туристов, например фестиваль «Китайский Новый год в Москве».

«Зима в Москве» — главное событие сезона. Проект направлен на укрепление общественных и семейных связей, создание атмосферы единства и взаимной поддержки, а также на помощь тем, кто сейчас защищает Родину. Благодаря разнообразным программам, включающим культурные, образовательные и спортивные мероприятия, он объединяет москвичей и гостей столицы всех возрастов и с разными интересами, создавая условия для творческого развития, активного отдыха и теплого общения. Особое внимание уделяется поддержке участников и ветеранов специальной военной операции и их семей, а также всех, кто оказывает помощь фронту.