Синоптик спрогнозировала возвращение снегопадов в Москву

Главный специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова спрогнозировала возвращение снегопадов в Москву.

«Ожидаем, что 27 января выпасть сможет до 5—7 см снега, это, конечно, не циклон «Фрэнсис», но снега в городе заметно прибавится», — заявила эксперт в беседе с RG.RU.

По словам специалиста, в выходные возможно усиление морозов до -18 °С днём и до -28 °С в ночное время.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН рассказал, что 9 января в Москве был установлен новый рекорд по количеству выпавших осадков.