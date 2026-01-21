В cкорой помощи призвали не выходить из дома в 30-градусные морозы

Россиянам не рекомендуется выходить из дома без крайней необходимости в 30-градусные морозы. Об этом сказал в беседе с ТАСС старший врач оперативного отдела Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А. С. Пучкова Андрей Ольшевский, поделившись советами о том, как уберечь себя от переохлаждения и обморожения.

"В условиях 30-градусных морозов выходить на улицу без необходимости не рекомендуется. При температуре ниже -25…-30 градусов, особенно с учетом ветра и повышенной влажности воздуха, даже у здоровых людей резко возрастает риск переохлаждения и обморожений", - сказал врач.

Тем, кто не может остаться дома, рекомендуется находиться на морозе не более 10-15 минут. При этом детям, пожилым людям, а также пациентам с сердечно-сосудистыми, эндокринными и другими хроническими заболеваниями прогулки в такие морозы лучше исключить полностью. В условиях сильного ветра так называемая ощущаемая температура может быть значительно ниже фактической, отметил собеседник агентства.

Переохлаждение в отличие от обморожения может наступить даже при плюсовой температуре, поэтому перед выходом на улицу важно одеться многослойно, между слоями одежды должны оставаться прослойки воздуха, которые удержат тепло. Верхняя одежда обязательно должна быть непромокаемой, обувь - свободной, чтобы можно было надеть теплые стельки и носки.

"Важно помнить о том, что главная опасность переохлаждения в том, что его симптомы могут нарастать незаметно. Сначала появляются озноб и онемение конечностей, затем вялость и сонливость. Особо тревожным признаком является прекращение озноба на фоне холода - это может свидетельствовать о выраженном переохлаждении и истощении защитных механизмов организма", - подчеркнул Ольшевский.

Обморожение тканей начинается при снижении температуры кожи ниже нуля и нарушении кровоснабжения, при экстремальном морозе - уже через несколько минут. Оно может быть не сразу заметно для самого человека. В первую очередь страдают открытые и плохо защищенные участки тела - пальцы рук и ног, нос, уши, щеки, пояснил врач.

Первая помощь на морозе

По словам собеседника агентства, несколько простых правил позволят избежать переохлаждения. "Ни в коем случае нельзя пить спиртное на морозе или перед выходом. Употребление алкоголя за счет расширения сосудов провоцирует большую потерю тепла, в то же время вызывая иллюзию согревания. Дополнительным фактором является также невозможность сконцентрировать внимание на признаках обморожения", - пояснил он,

Курение на морозе уменьшает периферийную циркуляцию крови и делает конечности более уязвимыми к холоду.

"Прячьтесь от ветра и не мочите кожу на улице. На длительную прогулку в мороз полезно захватить с собой пару сменных носков, варежек и термос с горячим чаем. А если вы все-таки заподозрили обморожение, то ни в коем случае нельзя растирать кожу снегом или резко согревать обмороженные участки горячей водой. Это приведет к дополнительному повреждению тканей", - добавил Ольшевский.

Чай и прыжки на месте не помогут

Врач также назвал самые нерабочие способы избежать проблем со здоровьем на холоде. Употребление согревающих напитков дают лишь кратковременный эффект тепла и не предотвращают потерю температуры тела. Интенсивные движения могут привести к потоотделению, что на морозе, наоборот, усиливает охлаждение. Одежда с подогревом не заменит полноценной теплоизоляции и при ее отключении человек может быстро остаться без защиты.

"Основными мерами профилактики переохлаждения остаются теплая сухая многослойная одежда, защита открытых участков тела, ограничение времени пребывания на холоде и своевременное возвращение в тепло при появлении первых признаков охлаждения. При появлении признаков переохлаждения или обморожения не стоит заниматься самолечением - своевременное обращение за медицинской помощью позволяет избежать тяжелых осложнений", - заключил собеседник агентства.

По прогнозу синоптиков, резкое похолодание ждет жителей Московского региона на текущей неделе, к выходным средняя суточная температура будет ниже минус 20 градусов, что ниже нормы на 10-12 градусов. 25 января станут самыми холодными сутками в текущей зиме.