Движение автомобилей перекрыли в центре Москвы

В центре Москве перекрыли движение транспорта.

Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«Движение временно закрыто на Тверской улице в районе дома 19. Объезд возможен через ТТК и Садовое кольцо», — говорится в публикации.

В Дептрансе водителям посоветовали планировать свой маршрут заранее.

Собянин рассказал, как строительство новых дорог улучшило движение в Москве

До этого в Москве на МКАД столкнулись два автомобиля. Очевидцы запечатлели последствия аварии. На кадрах видно, что на проезжей части стоят две легковые машины, которые получили повреждения: у транспортных средств смяты кузова, разбиты капоты и бамперы, при этом в момент столкновения их детали разлетелись по дороге. На записи также заметно, что автомобили затруднили движение транспорта, поскольку заняли две полосы, и водителям приходится объезжать место столкновения.