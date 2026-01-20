ТАСС: В Москве ввели новые штрафы за нарушения в транспорте
В столичном транспорте ввели новые штрафы. Об этом во вторник, 20 января, сообщили в Департаменте транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
Теперь за просмотр видео или прослушивание аудио без наушников можно получить штраф в размере одной тысячи рублей.
Кроме того, горожанам придется заплатить до пяти тысяч рублей за безбилетный проезд и неправомерное использование социальной карты.
Под новые санкции также попали попытки пройтись по неработающему эскалатору, помешать закрытию дверей поезда или задержать отправление состава.
Ограничения также действуют на оставление мусора в метро и наземном транспорте. При нарушении придется заплатить тысячу рублей.
За провоз ручной клади сверх нормы штраф составит пять тысяч рублей в метро и тысячу рублей — в наземном транспорте за каждое место багажа, передает ТАСС.
2 января в Москве изменились тарифы на проезд в городском транспорте. Корректировка цен была связана с ростом стоимости электроэнергии и топлива. С 2011 года индексация оставалась ниже уровня инфляции.