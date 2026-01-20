Собянин: одобрены три проекта комплексного развития территорий для реновации

Правительство Москвы одобрило три проекта комплексного развития территорий для программы реновации жилья. На реорганизуемых участках общей площадью 10,8 гектара, где сейчас находятся устаревшие объекты, построят около 209 тысяч квадратных метров жилья. Об этом во вторник, 20 января, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

© Вечерняя Москва

По его словам, новые квартиры получат около 4,5 тысячи человек. Работы пройдут в столичных районах Сокол, Солнцево и Рязанский.

— Градостроительный потенциал участка — 43,29 тысяч квадратных метров недвижимости. Также сохраним объект культурного наследия регионального значения — Сторожевой дом станции «Серебряный бор» начала XX века, — отметил глава города.

В Солнцеве и Рязанском потенциалы участков составляют 141,4 и 24,25 тысячи квадратных метров недвижимости соответственно. Всего на данный момент одобрены и реализуются 160 проектов комплексного развития территорий общей площадью около 1,6 тысячи гектаров. Они дадут городу более 31 миллиона квадратных метров недвижимости и откроют свыше 350 тысяч рабочих мест, написал Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

29 декабря 2025 года мэр Москвы сообщил, что 250-тысячный житель столицы получил ключи от новой квартиры по программе реновации. Семья Екатерины Куклиной переехала в дом на улице Гарибальди, 31 — первую новостройку, построенную по программе реновации с использованием крупных модулей, которые изготавливают на заводе во Внукове.