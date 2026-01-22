Музей Победы запустит цикл экскурсий к годовщине снятия блокады Ленинграда

27 января Музей Победы запустит специальный цикл тематических иммерсивных экскурсий «Непокоренный Ленинград», которые пройдут по уникальной экспозиции «Подвиг Народа». Старт приурочен ко Дню воинской славы – Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

— Посетители узнают, как город, взрастивший сильных, несгибаемых, мужественных ленинградцев, 872 блокадных дня не сдавался, держался, выстоял и победил. Как судьба города и его жителей в страшное военное время переплелась с судьбой всей страны, — отметили в Музее Победы.

Гид музея на Поклонной горе расскажет об оккупации Ленинградской области, уничтожении мирных жителей, эвакуации музейных ценностей и жизни. Гости буквально перенесутся в прошлое — заглянут в легендарную библиотеку — «Публичку», не закрывавшуюся ни на один день, в госпиталь, где медики, сами едва живые от голода, спасали умирающих людей, на завод, рабочие которого выполняли план, несмотря на голод и холод. Программа Музея Победы поможет представить, с какими трудностями, пришлось столкнуться ленинградцам.

Уникальная экскурсия создана в рамках масштабной экспозиции Музея Победы «Подвиг Народа». В ней впервые объединены возможности театра, кино и подлинных артефактов. Сочетание уникальных экспонатов, мультимедийных комплексов, спецэффектов и декораций, воссозданных с потрясающей достоверностью, создают «эффект присутствия».

Кром того, в рамках памятных мероприятий, которые пройдут 27 января, две экскурсии «Непокоренный Ленинград» будут бесплатны для гостей музея на Поклонной горе. Для того чтобы присоединиться к программам, необходима предварительная регистрация.