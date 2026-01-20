Москвичи смогут увидеть известные скульптуры на выставке на ВДНХ

Москвичи смогут увидеть произведения прославленных скульпторов на выставке «Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея» в круглом зале павильона №1 «Центральный» на ВДНХ, сообщается на сайте ВДНХ.

На выставке представлен скульптурный портрет Юрия Долгорукого авторства Сергея Орлова. Скульптор изобразил Долгорукого верхом на коне, показывая его как государственного деятеля и воина-богатыря.

Также на выставке представлена скульптура «Строитель Московского Кремля Федор Конь», автором которой является Эрнст Неизвестный. Русский зодчий Федор Конь известен как строитель каменных стен и башен Белого города в столице.

Кроме того, посетители смогут увидеть работы скульптора Ивана Шадра, среди которых «Буревестник. Портрет А. М. Горького к проекту памятника для города Горький (ныне Нижний Новгород)». Скульптура выиграла конкурс на проект памятника писателю.

Напомним, выставка «Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея» подготовлена Русским музеем в сотрудничестве с правительством Москвы, Департаментом культуры города Москвы и ВДНХ.