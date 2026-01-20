Количество пользователей в проекте «Московский постамат» в 2025 году увеличилось на 42 процента

К концу 2025-го в столице работало уже более чем 1,6 тысячи устройств сервиса автоматизированных пунктов выдачи заказов «Московский постамат». За год реализованы уникальные проекты, включая установку арт-постаматов в торговых центрах, появление первого в России хладомата вне магазина и первых постаматов в студенческих общежитиях Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Н.Э. Баумана.

© Mos.ru

Одним из значимых технологических достижений минувшего года стало открытие первого в России хладомата вне магазина. Устройство было установлено в кластере «Ломоносов». Это инновационное решение позволяет хранить продукты питания в ячейках до четырех часов. Проект реализован совместно с брендом продуктов для здорового питания, который предоставляет пользователям бесплатную доставку.

В минувшем году продолжилась интеграция постаматов в социальную инфраструктуру города. Впервые устройства сети были установлены в студенческих общежитиях МГТУ имени Н.Э. Баумана. Теперь студенты могут быстро получать заказы и больше внимания уделять учебе. Постаматы в общежитиях оформлены в концепции «инженерный чертеж», что отражает атмосферу технического вуза и его наследие.

С 2024 года проект активно занимается разработкой и установкой арт-постаматов, чтобы устройства решали не только логистические задачи, но и интегрировались в культурный ландшафт города. Так, в ноябре прошлого года в двух торговых центрах установили арт-постаматы с художественным дизайном, а в январе постамат в виде зимней открытки появился в культурном центре «Новослободский».

С января 2025 года в сети проекта прибавилось 600 устройств. Они установлены в подъездах жилых домов, во дворах, остановках общественного транспорта, в торговых и бизнес-центрах.

За минувшие 12 месяцев число уникальных пользователей сервиса выросло на 42 процента, а количество выданных заказов — на 68 процентов. Новый городской формат доставки выбрали 117 тысяч москвичей. Всего с момента начала реализации проекта через постаматы выдано 600 тысяч посылок.

Весной 2025 года столичный Департамент информационных технологий города Москвы обновил смарт-стандарты для строительства жилья, которое возводят за счет средств городского бюджета. Одной из рекомендаций стала установка постаматов в каждом подъезде новых и реконструируемых домов.

Все устройства «Московского постамата» работают под видеонаблюдением, камера фиксирует все операции с заказами, включая доставку курьером и получение пользователем. Товары выдаются только по одноразовым кодам. Доставляют посылки курьеры партнеров сервиса, которые прошли дополнительную проверку данных. Для жителей установка постамата в подъезде бесплатна: затраты на обслуживание и электроэнергию несет владелец оборудования, а тариф рассчитывается исходя из мощности постамата в соответствии с его техническими характеристиками. Размер тарифа на возмещение потребляемой электроэнергии соответствует тарифу на электроснабжение, применяемому в отношении общедомового потребления.

Заявку на установку постамата могут подать собственники квартир или зарегистрированные жильцы дома. Для этого необходимо заполнить форму на портале mos.ru. После проверки подъезда на технологическую возможность размещения постамата на платформе «Электронный дом» будет организован опрос жителей. Если большинство проголосует за, устройство установят на тестовый период до 11 месяцев, затем жители на общем собрании собственников примут решение о постоянном размещении. Такой механизм позволяет развивать сеть «Московского постамата» в тех местах, где она действительно востребована горожанами.

Проект «Московский постамат» реализует Правительство Москвы, он направлен на развитие современной городской логистики, поддержку рынка электронной коммерции и создание более удобной инфраструктуры для жителей столицы.