Ефимов: монолитные работы на станции «Остров Мечты» завершены на 30%

Рабочие возводят монолит будущей станции «Остров Мечты» строящейся Бирюлевской линии Московского метрополитена. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«На строящейся станции “Остров Мечты” Бирюлевской линии метро завершена разработка котлована, на высоком уровне готовности находится вынос инженерных коммуникаций из зоны строительства. Сейчас идет устройство монолита. Его основные конструкции готовы на 30 процентов: уложено более 7,5 тысячи кубометров бетона из общего запланированного объема в 25 тысяч», – добавил вице-мэр.

Сейчас в район платформенного участка залит лоток, ведется монтаж путевых стен и армирование платформы. По словам гендиректора АО «Мосинжпроект» Максима Гамана, также ведутся работы в зоне будущей пересадки на Замоскворецкую линию. На завершающей стадии находятся и работы в демонтажной камере, откуда в сторону станции «Кленовый бульвар» начали проходку тоннелепроходческие щиты «Эсмина» и «Елена». Станцию «Остров Мечты» построят рядом с одноименным детским парком развлечений, между Южным ландшафтным парком и проспектом Андропова. С нее можно будет пересесть на станцию «Технопарк» Замоскворецкой линии.

Длина Бирюлевской линии составит свыше 22 километров. Она соединит районы Бирюлево Западное и Бирюлево Восточное с территорией бывшего ЗИЛа. На линии будет десять станций, с которых можно будет пересесть на Троицкую, Замоскворецкую и Большую кольцевую линии, МЦК и поезда Павелецкого направления МЖД. Ранее столичный мэр Сергей Собянин поручил нарастить темпы возведения Бирюлевской линии и рассказал об уникальных решениях в строительстве московского метро.