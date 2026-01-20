В Москве создали безэкипажный катер для обеспечения безопасности на воде

В Москве разработали безэкипажный катер для обеспечения безопасности на воде.

Об этом стало известно из материала, опубликованного на официальном сайте мэра столицы.

«По задаче Сергея Собянина и запросу МВД России создали безэкипажный катер для обеспечения транспортной безопасности на водных объектах», — сообщил заместитель градоначальника по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Отмечается, что разработку программного обеспечения катера и его тестирование осуществляет команда транспортного комплекса Москвы.

При тестировании образца было проверено автономное движение и обход препятствий, обследование конструкций гидротехнических сооружений на наличие посторонних предметов, обнаружение людей в воде со сбрасыванием спасательного круга с удержанием позиции около человека в воде и связью с диспетчером. В том числе были испытаны следующие функции катера: фотовидеофиксация превышения скорости судов и наличия регистрационных знаков, чрезвычайных событий на судах.

Кроме того, в планах разработка катеров для экомониторинга акватории Москвы-реки. Они будут помогать изучать рельеф и создавать трехмерную модель дна, а также оценивать качество воды, выявлять загрязнения и определять объем донных отложений.

Ранее сообщалось, что четвертый беспилотный трамвай подготовят к запуску в Москве.