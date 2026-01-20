Дептранс: С 9 января действуют новые правила и штрафы в московском транспорте

С 9 января 2026 года действуют новые правила и штрафы в московском транспорте. Соответствующие поправки в законодательство были приняты Мосгордумой в конце прошлого года. В департаменте транспорта рассказали подробности.

"Цель изменения - повышение безопасности и комфорта пассажиров. Работа по контролю правил осуществляется совместно с правоохранительными органами", - сообщает департамент транспорта.

Например, с 9 января обновлен до 5 тыс. рублей штраф за безбилетный проезд и неправомерное использование социальной карты. Слушать аудио и смотреть видео в метро можно только в наушниках, при нарушении предусмотрен штраф - 1 тыс. рублей. За оставление мусора в метро и наземном транспорте также действует штраф 1 тыс. рублей.

Также действуют ограничения на провоз ручной клади, которая превышает установленные нормы. За нарушение предусмотрен штраф 5 тыс. рублей за провоз в метро, а 1 тыс. рублей - в наземном городском транспорте за каждое место ручной клади.

Кроме того, за открытие дверей вагонов поездов во время их движения, препятствование их открытию и закрытию, а также задержку отправления введен штраф 3 тыс. рублей. Передвигаться по неработающим эскалаторам и траволаторам без разрешения сотрудников транспорта запрещено. Штраф - 1 тыс. рублей.

Напомним, что все средства от оплаты проезда и штрафов идут на расширение маршрутной сети, развитие подвижного состава и внедрение новых пассажирских сервисов. Также оплата проезда гарантирует получение страховой выплаты в случае нештатной ситуации