Москвичи забрали из приютов рекордные 2,7 тысячи животных за год

В комплексе городского хозяйства столицы подвели итоги по поиску хозяев безнадзорным животным из столичных приютов. Результат удивил даже профессионалов - 2,7 тысячи животных обрели дом. Это почти вдвое больше, чем год назад, когда домашними стали 1,7 тысячи собак и кошек. Что же так повлияло на москвичей? Напомню, что в столице организовано 13 городских приютов, в которых в настоящее время содержатся более 15 тысяч собак и кошек - их число примерно одинаково. Ухаживают за ними специалисты приютов и многочисленные волонтеры, армия которых насчитывает несколько сотен человек. Поступают животные только после отлова с улиц города, куда попадают по-разному. Как говорят волонтеры, нередко до столицы доходят в поисках еды питомцы с дач, где их на лето взяли, а потом оставили. Еще часть животных теряются или убегают от владельцев. Поступают и щенки с котятами, хозяева которых не позаботились о стерилизации своих питомцев.

В приюте каждого новичка прививают, кормят, чипируют и готовят к жизни в семьях: проводят уроки социализации, фотосессии, показывают на выставках-пристройствах. Кроме того, размещают их фотографии на различных интернет-ресурсах, главным из которых является сейчас сервис "Моспитомец". Он появился на портале mos.ru в конце октября. Из приюта "Искра" благодаря ему нашла свой дом собака Пух, напоминающая медвежонка. Из приюта "Зеленоград" уехал в семью пятимесячный котенок Стоппи. Как рассказывает его новая хозяйка Мария, взять малыша уговорили дети, ведь и первого своего кота Кузю они подобрали на улице.

В комплексе городского хозяйства подтвердили, что потенциальные владельцы чаще обращают внимание на питомцев, в которых угадывается порода, а также на более молодых животных.

"Но решающим фактором при выборе питомца остается личная эмоциональная связь, которая возникает между человеком и животным", - подметили "РГ" в пресс-службе комплекса городского хозяйства. - Есть случаи, что и возрастные кошки и собаки, в том числе с особенностями здоровья, находят хозяев. Например, пару лет назад с выставки-пристройства забрали трехлапую приютскую кошку. Ее владельцы рады и сейчас, что это случилось".

По статистике приютов "Зеленоград" и "Зоорассвет", кошек берут несколько чаще, чем собак. Как объясняет волонтер "Зоорассвета" Анастасия Кротова, приютские собаки чаще бывают крупного размера, а не среднего или мелкого, поэтому ухаживать за ними сложнее, как и найти им место в городской квартире.

"Но каждый случай пристройства - это победа", - уверяет Кротова.

Рост же числа таких побед, по словам известного кинолога, ректора Первого профессионального кинологического института Константина Карапетьянца, объясняется рядом факторов: "Сказывается качественная и массовая социальная реклама. Посмотрите на постеры на остановках автобусов: "Щенячий взгляд" смешной лопоухой собаки и подпись "поехали домой". Тут же кьюаркод, скопировал и попал на сайт приютов. Помогают и волонтеры, которые научились представлять животных в выгодном свете. Они общаются с потенциальными владельцами, компаниями - поставщиками питания и средств ухода. Все это также поднимает популярность приютов. Играют роль и многочисленные социальные акции, приучая москвичей к сердоболию. Плюс цена породистых животных. Не каждая семья сможет выделить из бюджета 50-70 тысяч на покупку питомца". Тем не менее он не советует следовать моде или примеру соседей, взявших из приюта кошку или собаку. Важно тщательно продумать такой шаг.

Кстати, узнать больше о тех, кто ждет хозяев, присмотреть себе четвероногого друга можно на сайте "Моспитомец".