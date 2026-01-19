Синоптик Шувалов: в выходные в Москве похолодает до -25 °С

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что в выходные в столичном регионе похолодает.

«Ближайшие два — три дня будут относительно мягкими, но с четверга температура начнёт резко падать. Самые холодные дни ожидаются в субботу и воскресенье», — заявил он в беседе с «Радио 1».

Как отметил Шувалов, к выходным ожидается до -25 °С.

Синоптик добавил, что в декабре в Москве было всего пять часов солнечного сияния, что в три с половиной раза меньше, чем положено по климату.

«В морозные дни солнце всё же будет появляться. Это добавит в погоду некие весенние нотки», — заключил Шувалов.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что с четверга, 22 января, в Москве прогнозируются значительные погодные изменения.