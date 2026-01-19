Москвичи пожаловались на неработающие лифты в доме

Жители дома на юге Москвы пожаловались на неработающие в нем лифты. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Речь идет о доме, расположенном по адресу Варшавское шоссе, 141 — там сейчас нет ни одного исправно работающего лифта. По словам одного из жильцов, иногда он вынужден ждать подъемник по 10 минут.

«Вчера передо мной десять человек в один лифт набились», — посетовал он.

При этом, несмотря на перебои в работе, в управляющей компании лишь обещают починить лифты, не предпринимая при этом никаких действий.

По информации канала, жильцы дома намерены написать повторное обращение в управляющую компанию, чтобы добиться ремонта подъемников.

