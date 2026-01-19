Третьяковская галерея объявила о рекорде посещаемости выставки Карла Брюллова

Работы художника увидели 566 тысяч человек.

Этот показатель также стал одним из самых высоких в России за последние годы для выставок с отдельным билетом, отметили в пресс-службе музея.

Замдиректора Третьяковской галереи по научной работе Татьяна Юденкова заявила, что высокая посещаемость показа работ Карла Брюллова «подтверждает интерес к русской классике, во многом сформированный выставочной концепцией музея».

Выставка «Карл Брюллов. Рим – Москва – Петербург» проходила в Новой Третьяковке на Крымском Валу с 10 июня 2025-го по 18 января 2026 года. Её посвятили 225-летию со дня рождения мастера. Были представлены более 170 произведений художника.