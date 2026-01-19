В Москве закрыли музыкальную школу, шум от которой мешал соседям

Работу частной музыкальной школы из-за чрезмерного шума приостановил на три месяца Никулинский суд. Звуки фортепьяно мешали жильцам соседних квартир.

Как стало известно «МК», жители одного из домов на Мосфильмовской улице неоднократно жаловались на учреждение, расположенную на первом этаже. В помещении преподавалась игра на фортепьяно. По словам собственников, шум от музыкальных инструментов мешал им вести нормальную жизнь. Учреждение посещали около 50 учеников, их постоянные упражнения делали жизнь соседей невыносимым.

Жильцы уже обращались в суд, и судья приостанавливал деятельность школы. Директор даже приняла меры по уменьшению уровня шума - перенастроила инструменты и изменила время занятий. Однако соседям звуки музыки все равно очень мешали.

Граждане вновь обратились в суд. Экспертная комиссия изучила обстоятельства и вынесла заключение, что уровень шума превышает норму. А значит права жильцов по-прежнему нарушается. Во второй раз суд приостановил деятельность школы на 90 суток, начиная с 12 января 2026 года.