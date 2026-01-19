Движение на МЦД-2 в сторону Нахабина восстановлено

Железнодорожники убрали состав, а также восстановили движение на участке Москва-Рижская – Подмосковная в сторону Нахабино, сообщила пресс-служба Московской железной дороги.

© пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Там добавили, что в настоящее время принимаются меры для сокращения времени опоздания задержанных поездов.

Движение поездов на МЦД-2 в сторону Нахабина на участке Москва-Рижская – Подмосковная было затруднено в связи с остановкой состава по техническим причинам. В Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) отмечали, что к составу был направлен вспомогательный локомотив, который уберет его с путей.

