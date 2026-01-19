Январь 2026 года в Москве может войти в десятку самых холодных в истории

Январь 2026 года в Москве не войдет в пятерку самых холодных в истории, скорее всего он окажется на границе первой десятки, но в то же время может стать вторым в век глобального потепления январем без оттепелей. Об этом в своем Telegram-канале написал синоптик Михаил Леус.

"К финалу своей второй декады январь в столице подошел со средней температурой в минус 6,4 градуса, что на текущий момент на 0,4 градуса ниже климатической нормы. Предстоящая пара дней уменьшит эту разницу - во вторник и в среду в столице днем минус 3-5 градусов, что немного выше средних многолетних показателей", - написал синоптик.

Он отметил, что с четверга морозы в Москве вновь начнут крепнуть - холодный атмосферный фронт отметится в регионе небольшими снегопадами и даст старт процессам похолодания. Днем будет не выше минус 6-8. В пятницу в формирование метеоусловий в очередной раз начнет вмешиваться барический гребень сибирского антициклона. Надвигаясь с востока, он поспособствует появлению в облаках прояснений и понизит вероятность осадков. В такой ситуации температура станет падать более активно - ночью будет около минус 15, днем минус 10-12.

В субботу морозы окрепнут, в ночные часы до минус 16-18. Тогда январь, возможно, побьет морозный рекорд 24 декабря, который пока является лидером холодного списка нынешней зимы. В послеполуденные часы столбики термометров будет колебаться в пределах минус 11-13. Еще холоднее будет в воскресенье - минус 18-20 ожидается под утро и минус 13-15 в послеполуденные часы.

Таким образом, отрицательная температурная аномалия вновь будет расти и к середине третьей декады января его средняя месячная температура опустится до минус 7,3 градуса.

Воскресенье будет самым холодным днем четвертой холодной волны за этот месяц, после чего температура до конца месяца будет постепенно повышаться, а, значит, средняя месячная температура ниже уже не опустится.

"С таким показателем до тройки самых холодных январей в XXI веке нынешнему январю будет далеко. Да что там, тройка, он не попадет даже в пятерку самых холодных, а, скорее всего окажется лишь на границе первой десятки", - отметил Леус.

Он добавил, что до сих пор нынешний январь обходился без оттепелей, а самая высокая температура - минус 1,4 градуса - наблюдалась 4 января. При это прогнозы на оставшиеся дни месяца обещают отрицательные температуры. Так что январь 2026 года в Москве может стать вслед за январем 2010 года вторым в век глобального потепления январем без оттепелей. А таких январей за весь период работы метеостанции ВДНХ, с 1949 года, было всего 10.