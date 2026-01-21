Морозы будут недолгими: москвичам пообещали потепление уже на следующей неделе

К концу текущей недели москвичей ждет серьезное похолодание, рассказала RT синоптик Татьяна Позднякова.

Сегодня, 21 января, температура воздуха пока будет держаться выше нормы - от -5 до -3 градусов. А уже завтра, 22 января, в столице похолодает до -10... -8 градусов, а в области - до -13. В пятницу, 23 января, морозы продолжат крепчать. Ночью ожидается -15…-20 градусов, днем - ниже 10 градусов мороза.

Самые сильные холода придутся на выходные. В субботу ночью похолодает до -20…-25 градусов, в воскресенье - до -23…-28. Днем температура составит -13…-18 градусов - это существенно ниже климатической нормы.

Однако синоптик заверила: холодная погода не задержится надолго. С понедельника, 26 января, морозы начнут ослабевать, и уже во вторник, 27 января, воздух может прогреться до -10...-5 градусов. Москвичам предстоит только пережить морозные выходные, добавила Позднякова.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о значительных температурных аномалиях в ряде регионов страны в ближайшие дни.