«Активные граждане» выбрали самые яркие события проекта «Зима в Москве»

В проекте «Активный гражданин» завершилось голосование, посвященное событиям масштабного проекта «Зима в Москве». В опросе приняли участие более 212 тысяч горожан. Они назвали свои любимые мероприятия и отметили площадки, где смогли интересно провести время, открыть для себя новые увлечения и сделать добрые дела.

© Mos.ru

Лидером голосования стал фестиваль «Путешествие в Рождество». Он объединил 35 площадок по всей столице, где гостей ждали спектакли, мастер-классы, спортивные мероприятия и ледовые представления. Здесь же все желающие могли присоединиться к благотворительным инициативам. Например, принести подарки для детей из новых регионов и участников специальной военной операции в павильоны «Фабрика подарков» проекта «Москва помогает».

Арт-павильоны проекта «Сделано в Москве» заняли второе место. На необычных тематических площадках «Мандарин», «Коробка конфет», «Самовар» представлены товары локальных столичных брендов. В павильонах можно найти подарки друзьям и близким, а также зарядиться новогодним настроением и сделать красивые праздничные фото.

«Активные граждане» также отметили благотворительную акцию «Добрая елка». Каждый ее участник может исполнить заветное желание ребенка и подарить тепло и внимание тем, кто в них особенно нуждается. На шарах, украшающих новогодние деревья, и на сайте акции написаны мечты детей из многодетных, приемных, малообеспеченных семей, а также маленьких пациентов, проходящих длительное лечение, и ребят, чьи отцы стоят на защите нашей Родины.

«Зима в Москве» — главное событие сезона. Проект направлен на укрепление общественных и семейных связей, создание атмосферы единства и взаимной поддержки, а также на помощь тем, кто сейчас защищает Родину. Благодаря разнообразным программам, включающим культурные, образовательные и спортивные мероприятия, он объединяет москвичей и гостей столицы всех возрастов и с разными интересами, создавая условия для творческого развития, активного отдыха и теплого общения. Особое внимание уделяется поддержке участников и ветеранов специальной военной операции и их семей, а также всех, кто оказывает помощь фронту.

Проект «Активный гражданин» работает с 2014 года. За это время к нему присоединились более семи миллионов человек, всего прошло свыше 7,4 тысячи голосований. Ежемесячно в городе реализуется от 30 до 40 решений. Проект развивают ГКУ «Новые технологии управления» и столичный Департамент информационных технологий.

Создание, развитие и эксплуатация инфраструктуры электронного правительства, в том числе предоставление массовых социально значимых и иных услуг и сервисов в электронной форме, соответствуют задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление». Подробнее о национальных проектах России и вкладе столицы можно узнать на специальной странице.