Москвичам с питомцами стали доступны онлайн-консультации ветеринаров

На портале mos.ru появилась возможность телеветеринарии. Теперь владельцам животных доступны онлайн-консультации специалистов государственных ветклиник Москвы, сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Она отметила, что новый формат взаимодействия с ветврачом избавит жителей столицы от необходимости тратить время на дорогу в клинику. Например, благодаря телеветеринарии можно дистанционно получить рекомендации, а также скорректировать схему лечения питомца после проведенного обследования. Кроме того, специалисты могут дать советы по правильному уходу за животным.

Записаться на онлайн-консультацию можно через интерфейс сервиса "Запись на прием к ветеринарному врачу" на mos.ru, выбрав удобные дату и время. Дополнительно можно описать причину обращения, прикрепить фотографию животного или результаты анализов. Продолжительность консультации – 20 минут.

Информация о дистанционном приеме будет сохранена в городской ветеринарной системе и доступна владельцу питомца. Ознакомиться с результатами онлайн-консультации можно в электронной амбулаторной карте животного.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о социальном налоговом вычете на ветеринарные услуги. Как отметили авторы инициативы, новый вычет обеспечит своевременное лечение и профилактику заболеваний у животных, а также сократит количество брошенных и больных питомцев.