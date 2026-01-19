В Москву поступило 400 электробусов нового поколения

Электробусы нового поколения создают с учетом опыта эксплуатации более ранних моделей и отзывов пассажиров.

© Пресс-служба ГУП «Мосгортранс»

В столицу поступило 400 электробусов нового поколения. Современные экологичные машины КамАЗ-52222 уже обслуживают на девяти эксплуатационных площадках Мосгортранса. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«С 2018 года активно заменяем автобусы на электробусы в Москве. Благодаря современному экологичному транспорту поездки по городу становятся комфортнее и безопаснее. С начала эксплуатации электробусы нового поколения проехали уже более 4,2 миллиона километров и показали свою надежность в использовании. Продолжим развивать сеть экологичных маршрутов наземного транспорта, как поручил Сергей Собянин», — отметил Максим Ликсутов.

Преимущества электробусов

Замена одного автобуса на электробус уменьшает выбросы углекислого газа более чем на 60 тонн в год, а плавный ход, отсутствие шума и вибраций обеспечивают высокий уровень комфорта в поездках. В салоне есть все для удобства пассажиров: зарядные порты для гаджетов и медиаэкраны с полезной информацией о маршруте. Кроме того, в электробусах имеется откидная аппарель и кнопки вызова водителя для маломобильных пассажиров, накопительная площадка для колясок и велосипедов.

С 2022 года в столицу поставляют технику улучшенной комплектации. В ней оборудовано адаптивное освещение салона, которое меняется от холодного оттенка к теплому в 14:00. Увеличенный на 18 процентов передний указатель маршрута позволяет увидеть номер издалека. Электрический обогреватель в салоне не влияет на окружающую среду и поддерживает оптимальную температуру. Запас хода вырос с 40–50 до 80–90 километров. При этом вес машины остался прежним.

Москва первой в России начала строить современные электробусные парки. Сегодня электробусы обслуживают на 12 площадках Мосгортранса. В 2022 году в ТиНАО открылся первый в России и крупнейший в Европе парк электробусов «Красная Пахра». Экологичные машины вышли на маршруты в Новомосковском и Троицком административных округах. Год спустя на северо-западе построили парк «Митино». С его появлением электробусы стали курсировать в 20 районах столицы и двух ближайших городах Подмосковья. В конце 2023-го заработал третий инновационный парк электробусов — «Салтыковка». Он обслуживает маршруты на востоке города.

Техника нового поколения

В 2025 году в городе появились электробусы нового поколения КамАЗ-52222. Для большего комфорта пассажиров переработана планировка салона, увеличена на 15 процентов накопительная площадка, отведены места для ручной клади и изменена конструкция дверей. Климатическая система стала более эффективной, а на дверях появились световые полоски с индикацией их открытия и закрытия. Внешний вид соответствует современным трендам в мировом промышленном дизайне.

Электробусы нового поколения создают с учетом опыта эксплуатации более ранних моделей и отзывов пассажиров. Заказ Москвы на их производство поддерживает занятость в регионах и стимулирует развитие отечественной промышленности.

С новыми поставками техники и развитием зарядной инфраструктуры в городе появится еще больше электробусных маршрутов. Весь транспорт соответствует самым строгим стандартам безопасности и уровня сервиса.

Семь новых ультрабыстрых зарядных станций для электробусов установили у станции ЗИЛ МЦКНа маршрут Е41 в Зеленограде впервые вышел электробус с ночной зарядкой

В соответствии с целями национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Москве большое внимание уделяется модернизации социальной и коммунальной инфраструктуры, в том числе увеличению количества удобных маршрутов городского транспорта и обновлению подвижного состава. Кроме того, в рамках нацпроекта Москва приступила к развитию Центрального транспортного узла. Он станет единым контуром с предсказуемым пригородным железнодорожным транспортом более чем для 30 миллионов жителей 11 регионов России.

Подробнее о национальных проектах России и вкладе столицы можно узнать на специальной странице.