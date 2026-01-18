Синоптик спрогнозировал в Московской области 30-градусные морозы

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о сильных морозах, которые обрушатся на Центральную Россию. Его слова передает RT.

"-36 °С может быть к северо-востоку центральной области — в Костромской области. Процесс интересный, сдвигается антициклон на запад и смыкается со скандинавским антициклоном. И эта парочка устроит нам холодные дни. Все начнется 22 января, 23-го и 24-го морозы будут усиливаться, а 25-го и 27-го будет пик похолодания", — рассказал синоптик.

По информации Шувалова, в Московской области ожидаются 30-градусные морозы. В то же время в столице температура будет выше. Также синоптик спрогнозировал морозы в Рязани, Туле.

«Во Владимире и Иваново может быть -33...-34 °С», — сообщил объяснил он.

Глава прогностического центра отметил, что похолодание в центральной части России затянется до конца января. При этом в конце месяца температуры не будут опускаться настолько низко, но, тем не менее, будут ниже климатической нормы.

В ночь на 18 января в Подмосковье зафиксировали самую холодную ночь с начала зимы. В ряде районов Московской области температура опускалась до −24...–26 °C.