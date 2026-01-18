Владимир Ефимов рассказал о благоустройстве территории возле станции метро «Тютчевская»

© Вечерняя Москва

Город утвердил проект планировки (ППТ) пешеходного перехода через МКАД в районе Коммунарка Новомосковского административного округа.

Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

— Утвержденный проект охватывает площадь 21,19 гектара. Здесь появится надземный пешеходный переход через МКАД, интегрированный в существующий вестибюль станции метро «Тютчевская». Он обеспечит безопасный, удобный и быстрый выход к метро. Для комфорта жителей района также предусмотрены реконструкция и строительство улично-дорожной сети в непосредственной близости от станции, — рассказал Владимир Ефимов.

В рамках проекта также предусмотрена реконструкция участков как внешней, так и внутренней стороны МКАД в районе 42-го километра.

— Важная часть проекта, также предусмотренная при планировке территории, — благоустройство. Предполагается обустройство современных тротуаров, установка светофора и обновление остановочных пунктов наземного городского пассажирского транспорта. Кроме того, будет выполнена реконструкция инженерных сетей, что повысит надежность коммунальной инфраструктуры и обеспечит бесперебойное функционирование новых объектов городской среды, — добавил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Владислав Овчинский.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что благодаря этому пешеходному переходу горожане смогут комфортно передвигаться на обеих сторонах МКАД до остановок наземного городского пассажирского транспорта.