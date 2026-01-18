Собянин рассказал, как улучшат инфраструктуру около станции «Воронцовская» БКЛ

Мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье, 18 января, сообщил о планах по улучшению дорожной инфраструктуры около станции «Воронцовская» Большой кольцевой линии.

Он отметил, что территория в районе метро активно меняется и становится более комфортной для жителей города. По его словам, в рамках работ планируется реконструкция участка улицы Архитектора Власова — от Академика Пилюгина до Обручева. Кроме того, предусмотрено строительство Проектируемого проезда №7515, который соединит улицу Архитектора Власова с улицей Академика Челомея.

Собянин добавил, что также будет построен Проектируемый проезд №3849, который станет новой магистральной улицей районного значения, и предусмотрено сооружение выезда с него на улицу Архитектора Власова.

— Также сделаем парковку для автомобилей, тротуары, заменим старые и проложим новые инженерные коммуникации, благоустроим и озеленим прилегающую территорию, — написал Собянин в МАХ.

