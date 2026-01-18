Собянин рассказал, как улучшат инфраструктуру около станции «Воронцовская» БКЛ

Около станции «Воронцовская» Большой кольцевой линии метро улучшат дорожную инфраструктуру. Об этом в своем канале в мессенджере MAX рассказал Сергей Собянин.

«Территория в районе метро активно меняется и становится еще комфортнее для горожан», — написал Мэр Москвы.

Источник: канал Сергея Собянина в мессенджере MAX

В рамках работ планируется реконструкция участка улицы Архитектора Власова от улицы Академика Пилюгина до улицы Обручева, строительство Проектируемого проезда № 7515 от улицы Архитектора Власова до улицы Академика Челомея, а также строительство Проектируемого проезда № 3849, который станет новой магистральной улицей районного значения. Кроме того, предусмотрено сооружение выезда с Проектируемого проезда № 3849 на улицу Архитектора Власова.

«Также сделаем парковку для автомобилей, тротуары, заменим старые и проложим новые инженерные коммуникации, благоустроим и озеленим прилегающую территорию», — добавил Сергей Собянин.

Подписывайтесь на официальные каналы Сергея Собянина в мессенджерах MAX и «Телеграм».