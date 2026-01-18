Синоптик сообщил, что пик морозов в Москве пройден

В Москве антициклон уходит на юго-запад, пик морозов в столице пройден. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

В воскресенье столичный регион будет ощущать влияние северо-восточной периферии уходящего антициклона. Ожидается облачная, с неустойчивыми прояснениями погода, без существенных осадков.

«При этом пик предкрещенских морозов, пришедший на нынешние выходные, пройден, и температура начнет постепенно повышаться», — написал синоптик.

Температура воздуха в Москве составит -7…-9°C, в Подмосковье -7…-12°. Ветер западный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы.

По его прогнозу, в понедельник ночью температура в столице опустится до -10°C, днем до -7°C.

До этого в мэрии сообщили, что более 1300 пожарных и спасателей будут дежурить на площадках крещенских купаний и в храмах во время ночных богослужений с 18 на 19 января, обеспечивая безопасность.