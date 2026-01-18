«Добрая елка» проекта «Зима в Москве» помогает исполнять детские мечты

В рамках проекта «Зима в Москве» с 1 декабря 2025 по 28 февраля 2026 года москвичи могут исполнить мечты подопечных некоммерческих организаций и детей участников специальной военной операции. Пожелания юных москвичей разместили на сайте акции «Добрая елка».

С начала зимы горожане уже исполнили более 1,1 тысячи желаний участников акции. Ребята просят не только игрушки, музыкальные инструменты, товары для спорта и творчества, но и возможность побывать в интересных местах, чтобы испытать яркие эмоции.

«Каждый из подарков стал символом доверия, поддержки и веры в ребенка. События, организованные благодаря участию москвичей, запомнятся ребятам на всю жизнь, а также помогут укрепить стремление, облегчить путь к победе и подарить чувство, что их увлечения важны», — рассказала Екатерина Драгунова, председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы.

Прикоснуться к миру метро

В преддверии Нового года у троих подростков сбылась их общая мечта — увидеть, как устроено московское метро изнутри. Они смогли побывать в депо и узнать, в чем заключается работа машиниста. 12-летний Даниил во время поездок на метро рассказывает маме об истории подземки и разных моделях поездов, а в этот раз увидел все своими глазами. Удалось осуществить мечту и 14-летнего Алексея. Состояние здоровья не позволяет юноше выбрать профессию машиниста, однако он смог прокатиться в его кабине и узнать, как устроено рабочее место такого специалиста. Похожее желание осуществилось и у 16-летней Анастасии. Девушка очень хорошо знает историю метро, и ей удалось увидеть современный метрополитен изнутри.

Ребята отправились в захватывающее приключение: побывали в депо, где увидели разные поезда, попробовали управлять составом на специальном тренажере, а в конце прокатились до станции «Нижегородская» на настоящем поезде.

Один день из жизни полицейского

Шестилетний Гриша очень хотел побывать в реальном полицейском участке. Его мечта осуществилась благодаря сотрудникам Управления внутренних дел по Северо-Восточному административному округу столицы, которые организовали для мальчика специальную экскурсию.

Гришу и его брата привезли в отделение на полицейской машине и показали, как работают стражи порядка. Ребята побывали в кабинетах, посидели в патрульном автомобиле, увидели спецсредства и познакомились со служебной собакой. Полицейские подробно рассказали о своей службе. Эта экскурсия впечатлила Гришу. Теперь он твердо знает: когда вырастет, обязательно станет полицейским, чтобы защищать людей и поддерживать порядок.

За рулем пожарной машины

Денис любит военную и спасательную технику. Ему нравится все, что связано с машинами, танками и работой таких специалистов. Стать военным или спасателем мальчик не сможет из-за проблем со здоровьем — он передвигается на коляске. Но Денис очень хотел хотя бы прокатиться на настоящей военной или пожарной машине, чтобы почувствовать связь с этой сферой.

Сотрудники столичных спецслужб приняли участие в акции и пригласили мальчика в здание пожарной части. Там он прокатился на действующей спасательной машине и изнутри и узнал о работе специалистов. Эта поездка вдохновила Дениса, у него появилась новая цель — стать инженером. Мальчик мечтает конструировать технику для военных и спасателей, чтобы помогать им в их важной работе.

Для новых спортивных достижений

Женя, маленькая болельщица футбольного клуба «Динамо», наконец-то смогла исполнить свою заветную мечту. В подарок она получила фирменную футболку «Динамо» с автографом игрока. Жене не терпится прийти на матч любимого клуба с этим особенным талисманом.

При поддержке клуба «Легенды хоккея» на ледовой арене восемь юных спортсменов получили специальную амуницию для игры. Каждая вещь — от костюма до клюшки — поможет ребятам на пути к их спортивным целям. Подарки вручали мастера спорта, чемпионы мира и олимпийские чемпионы по хоккею, среди которых Владимир Мышкин, Юрий Ляпкин, Александр Якушев, Сергей Бабинов, Вячеслав Анисин, Дмитрий Фролов, Александр Голиков и другие. Легендарные спортсмены пообщались с детьми, дали напутствия и сфотографировались на память.

В этот же день четырехлетняя Саша получила свой первый сценический костюм для фигурного катания. 11-летняя Полина, средняя дочь в многодетной семье, увлеченно играет в хоккей с мячом. Ей подарили новые коньки, необходимые для тренировок в ее женской команде «Зоркий». Старшая сестра в многодетной семье Дуня, которая обожает активный отдых, получила коньки для катания. Макару новый хоккейный баул поможет с комфортом перевозить снаряжение на сборы и турниры. 12-летнему Артему из многодетной семьи, защитнику в роллер-хоккее, подарили профессиональные шорты. Они необходимы ему для безопасных занятий спортом. А для Вероники подготовили костюм для фигурного катания — это не только красивая форма, но и важный атрибут, который помогает чувствовать себя уверенно среди других юных спортсменок.

Для 12-летнего Сергея с ДЦП подарком стала специальная хоккейная экипировка, которая поможет ему в тренировках и выступлениях на турнирах. Он занимается следж-хоккеем — паралимпийской версией игры, где спортсмены используют специальные сани. Этот вид спорта увлекает и шестилетнего Гришу, который передвигается с помощью костылей и, помимо плавания и программирования, тоже осваивает следж-хоккей. Подаренная ему современная клюшка сделает тренировки еще эффективнее.

Акция «Добрая елка» проходит в Москве в четвертый раз. За все время горожане исполнили более 4,2 тысячи желаний детей и подростков — подопечных некоммерческих организаций. В акции участвуют ребята от трех до 17 лет, которые оказались в трудной жизненной ситуации: остались без попечения родителей, проходят лечение, имеют сложные диагнозы, проживают в неполных или малообеспеченных семьях, а также дети участников специальной военной операции. Акция продлится до 28 февраля, а узнать, как стать новогодним волшебником, можно на сайте.

«Зима в Москве» — главное событие сезона. Проект направлен на укрепление общественных и семейных связей, создание атмосферы единства и взаимной поддержки, а также на помощь тем, кто сейчас защищает Родину. Благодаря разнообразным программам, включающим культурные, образовательные и спортивные мероприятия, он объединяет москвичей и гостей столицы всех возрастов и с разными интересами, создавая условия для творческого развития, активного отдыха и теплого общения. Особое внимание уделяется поддержке участников и ветеранов специальной военной операции и их семей, а также всех, кто оказывает помощь фронту.