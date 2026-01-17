Жители Москвы сообщили о ярком свечении в небе

Жители запада Москвы сообщили о ярком свечении в небе, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

На кадрах из района Тропарево-Никулино видно яркое свечение в небе. По одной из версий, москвичи стали свидетелями редкого оптического явления — светового столба.

Как рассказал профессор ИКИ РАН Сергей Богачев, яркая вертикальная полоса в небе над столицей может быть световым столбом. Однако ученый не отрицает того, что жители могли спутать явление с какой-нибудь яркой подсветкой.

