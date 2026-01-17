Москвичей предупредили о морозной ночи

Предстоящая ночь на 18 января может стать одной из самых холодных в Москве и Подмосковье как с начала года, так и с начала всего осенне-зимнего периода. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Гидрометцентра РФ.

В ночь на воскресенье, 18 января, на фоне облачной погоды с прояснениями в Москве мороз может окрепнуть до -19°, местами — до -23°, в Подмосковье ожидается от -17° до -22°, местами — до -27°, заметили синоптики.

По мнению специалистов, эти показатели могут стать одними из самых низких не только с начала года, но и за весь осенне-зимний период 2025-2026 года.

Днем при облачной погоде специалисты Гидрометцентра РФ ожидают от -9° до -11°, по области — от -9° до -17°. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 2-7 м/ с.

Метеорологи напомнили, что самым холодным этот день выдался в 1940 году, когда в столице было -41,1°.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что пик морозов в Москве и области ожидается в ночь на воскресенье, 18 января, после чего температура начнет заметно повышаться.