Москвичам не хватило солнца

В декабре 2025 года солнце в столице светило лишь пять часов, что более чем в 3,5 раза меньше многолетней средней нормы. Об этом рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram.

По данным обсерватории МГУ, за год солнце светило в течение 1676 часов, что составляет 96 процентов от годовой нормы. За год 7 месяцев, в том числе и летних, солнца в городе было меньше средних многолетних значений.

Декабрь же 2025 года отличился почти полным отсутствием солнца, оно появилось на небе всего на 5 часов, при норме 18 часов. В январе средняя продолжительность солнечного сияния составляет 33 часа. Больше всего солнца в первом месяце года было в 2010 году, 75 часов, поделилась информацией специалист.

Москвичам назвали повод для радости

Между тем 15 января жители могли наблюдать редкое природное явление — «ложное солнце». В небе благодаря оптическому эффекту появилось яркое светящееся пятно, которое выглядит как второе солнце. Все это попало на видео.