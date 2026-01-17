Москвичам назвали повод для радости

В Москве в феврале будет теплая погода, это означает, что весна в столицу придет раньше срока, заявила ведущий синоптик Гидрометцентра России Марина Макарова. Об этом пишет РБК.

В субботу, 17 января, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что наиболее холодной ночью в Москве станет ночь на 18 января. Затем температура значительно повысится.

«Зима далее будет теплой, и это значит, что весна наступит раньше. Температура февраля и марта в Европейской России предполагается выше нормы», — уточнила Макарова.

Метеоролог заметила, что весна на юго-западе европейской части России приходит раньше, а после «фронт весны движется в северо-восточном направлении».

Ранее специалисты службы Copernicus сообщили, что 2025 год стал третьим самым теплым в истории инструментальных наблюдений.

Этот результат, по мнению экспертов, служит очередным свидетельством долгосрочной тенденции антропогенного изменения климата.