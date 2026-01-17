В ночь с 18 на 19 января в регионе отметят один из главных православных праздников - Крещение Господне. По традиции в этот день проходят массовые крещенские купания в купелях, оборудованных на водоемах или при храмах.

Предприятия потребительского рынка Подмосковья готовы обеспечить комфортные условия для участников, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

"Представители сферы торговли и общественного питания традиционно принимают участие в организации мероприятия. Большая часть официальных площадок будет оборудована пунктами с горячим чаем и угощениями, которые помогут согреться в крещенские морозы", - рассказали в ведомстве.

В 2026 году в Подмосковье подготовили более 200 официальных мест для проведения крещенских купаний - адресный перечень указан на официальном сайте Министерства благоустройства Московской области. В целях безопасности на оборудованных площадках будут дежурить бригады медицинских работников, спасателей и других профильных служб. Жителей просят посещать только официально оборудованные купели, соблюдать рекомендации специалистов и беречь свое здоровье.