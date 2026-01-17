Церкви и храмы в Москве дополнительно обеспечат водой в преддверии Крещения

Специалисты комплекса городского хозяйства дополнительно обеспечат питьевой водой столичные церкви и храмы в преддверии Крещения, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Традиционно проведем мероприятия по организации временного водоснабжения церквей и храмовых комплексов, не подключенных к системе централизованного водоснабжения. Работы выполняем по предварительным заявкам, для каждого объекта подбирается индивидуальное решение», – сказал Бирюков.

Заместитель мэра пояснил, что в части приходов будет организованно временное водоснабжение. Например, в храмах Покрова Пресвятой Богородицы в Филях и иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец» в районе Коньково.

«Там, где протянуть временные трубопроводы невозможно, обеспечим подвоз воды автоцистернами. Такой вариант водоснабжения планируется использовать, в частности, в храмах Святой Равноапостольной Нины в Черемушках и иконы Божией Матери «Неувядаемый цвет» в городском округе Московский», – добавил Бирюков.

Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в ночь с 18 на 19 января возле всех храмов, церквей и монастырей будут дежурить наряды спасателей и пожарных. Приняты дополнительные меры для обеспечения безопасности крещенских купаний, которые в этом году пройдут на 40 специально обустроенных площадках.