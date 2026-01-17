Собянин: Ряд медицинских справок в Москве стало возможно получить онлайн

Горожанам стал доступен онлайн-заказ ряда медицинских справок, который существенно экономит их время. Об этом в субботу, 17 января, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

© Вечерняя Москва

Теперь получать медицинские документы можно дистанционно — для этого достаточно открыть мобильное приложение «ЕМИАС.ИНФО» или электронную медкарту на портале mos.ru. Нет необходимости лично обращаться в поликлинику: все необходимые справки и карты доступны онлайн.

В электронном виде можно оформить карту профилактических прививок (форма 063/у), сертификат о прививках, справку об отсутствии контактов с инфекционными больными, а также документы о прохождении профилактического медосмотра или диспансеризации. Кроме того, доступны справка о флюорографии, карта профилактического медицинского осмотра (форма 030-ПО/у) и карта диспансеризации несовершеннолетнего (форма 030/у-Д/с).

Все документы подписываются электронной подписью врача и визируются печатью медицинской организации. По готовности их можно скачать из электронной медкарты, распечатать или отправить по электронной почте.

Документы формируются строго по утвержденным медицинским формам, поэтому они принимаются в школах, вузах, спортивных секциях, на работе и в других учреждениях, обеспечивая удобный и официальный способ подтверждения медицинских данных.

— Новый функционал снижает нагрузку на поликлиники, разгружает врачей от рутинных задач и сильно упрощает жизнь горожан. При этом возможность оформления справок в медицинских учреждениях сохранена, — написал мэр в своем канале в МАХ.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что высокотехнологичные операции становятся доступнее для москвичей. Они проводятся не только для лечения сложных и редких заболеваний, но и для восстановления качества жизни, что особенно важно для пожилых людей.