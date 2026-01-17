В Гидрометцентре рассказали о московской погоде в Крещенскую ночь

В Крещенскую ночь в Москве ожидается температура минус 10 — минус 12 градусов, в Подмосковье будет еще холоднее. Местами пройдёт небольшой снег. Такой прогноз сделала представитель Гидрометцентра России Марина Макарова, передает РИА Новости.

Синоптик отметила, что в воскресенье днем и в понедельник ночью температура в Москве будет одинаковой.

«В Москве минус 10 — минус 12, а по области минус 9 — минус 14. Местами будет идти небольшой снег, а ветер западный, северо-западный 5−10 метров в секунду», — сказала Макарова.

По ее словам, определять погоду будет приближающийся северо-западный циклон. Он вызовет небольшой снег, а ветер усилится.

Накануне синоптики пообещали, что пик морозов в Центральной России придется на 17-18 января.